Предпринимателям разрешили не пускать на объекты инспекторов без QR-кода

17 декабря Госдума в окончательном чтении приняла закон о новом порядке проведения проверок. Бизнес может не допустить инспектора к своим объектам, если в документах проверяющего нет QR-кода со ссылкой на запись в реестре контрольных мероприятий. Также в доступе можно отказать, если код нанесен некорректно.
Если предприниматель препятствовал проверке, и она сорвалась, то надзорные органы могут сделать повторный визит через 3 месяца.
Из закона исключили положение, которое запрещает инспекторам проводить выездное обследование больше одного рабочего дня.
Ведомства будут проводить внеплановые проверки только если предприниматель соответствует утвержденным индикаторам риска, при наличии угрозы жизни и здоровья, обороне и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС и эпидемий.
Чтобы бизнес попал в план проверок, ему нужно присвоить категорию риска в едином реестре видов контроля.
Новшество начнет действовать с момента официальной публикации закона.
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