Предпринимателям разрешили не пускать на объекты инспекторов без QR-кода

Бизнес попадет в план проверок, но только если ему присвоят категорию риска. Инспекторов без QR-кода в документах можно не допускать к проверке объектов.

17 декабря Госдума в окончательном чтении приняла закон о новом порядке проведения проверок. Бизнес может не допустить инспектора к своим объектам, если в документах проверяющего нет QR-кода со ссылкой на запись в реестре контрольных мероприятий. Также в доступе можно отказать, если код нанесен некорректно.

Если предприниматель препятствовал проверке, и она сорвалась, то надзорные органы могут сделать повторный визит через 3 месяца.

Из закона исключили положение, которое запрещает инспекторам проводить выездное обследование больше одного рабочего дня.

Ведомства будут проводить внеплановые проверки только если предприниматель соответствует утвержденным индикаторам риска, при наличии угрозы жизни и здоровья, обороне и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС и эпидемий.

Чтобы бизнес попал в план проверок, ему нужно присвоить категорию риска в едином реестре видов контроля.

Новшество начнет действовать с момента официальной публикации закона.