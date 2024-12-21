Мегамаркет освоил бывшие площади IKEA

Стало известно, что Мегамаркет запускает доставку «день в день» с бывших площадок IKEA.

Маркетплейс завершил важный этап обновления своей стратегии, сфокусированной на экспресс-доставке популярных товаров в день заказа. Компания успешно переоборудовала 14 складов на бывших площадках IKEA в ТЦ «Мега», что позволяет ускорить доставку и улучшить удобство сервиса. Об этом сообщает пресс-релиз, он есть у «Клерка».

Они уже работают в режиме обслуживания клиентов маркетплейса. На 12 из них запущена экспресс-доставка, а до конца года этот формат будет реализован на всех складах.

Заявлено, что новый подход ориентирован на удовлетворение срочных и импульсных покупок, делая широкий ассортимент товаров доступным клиентам максимально быстро.

Особенность новых складов — их расположение в непосредственной близости к жилым районам.