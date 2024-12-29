Арендные отношения

Посуточная аренда жилья на Новый год в России: самые популярные города и их ценники

Домклик составил рейтинг самых востребованных городов для посуточной аренды жилья на предстоящие новогодние праздники.

Аналитики Домклик Сбербанка изучили спрос клиентов на посуточную аренду. Опираясь на данные сервиса «Домклик24», они определили 10 наиболее востребованных городов страны для краткосрочной аренды жилья.

В тройке лидеров — Москва, Казань и Санкт-Петербург.

По данным исследования, самым востребованным городом для туристов в новогодние праздники стала Москва: почти 20% всех забронированных квартир.

Медианная ставка посуточной аренды в Москве достигает 6,8 тыс. руб.

При этом туристическая привлекательность столицы растет из года в год.

На втором месте рейтинга — Казань с долей 16%. На третьем — Санкт-Петербург (14%). Примечательно, что медианная арендная ставка в этих городах одинакова — 5,8 тыс. руб.

В топ-10 также вошли Нижний Новгород (5,6%), Кисловодск и Тюмень (по 3,6%.), Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. При этом в Сочи ожидаемо аренда самая дорогая — 5,5 тыс. руб.

Всего на топ-10 городов рейтинга Домклик приходится более 70% всех бронирований посуточных квартир в новогодние праздники.

Все больше путешественников отдают предпочтение краткосрочной аренде благодаря таким преимуществам, как выгодная стоимость, широкий выбор квартир и удобство бронирования. Исключением не стали и новогодние праздники.

«Согласно данным сервиса “Домклик24”, медианная ставка посуточной аренды жилья в новогодние праздники составляет около 4,9 тыс. руб., а медианный срок аренды — четыре дня. Среди лидеров рейтинга выделяются как крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань, так и популярные курорты вроде Кисловодска и Сочи», — сказал Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Посуточная аренда постепенно становится одним из наиболее востребованных форматов туризма. По данным опроса, большинство пользователей (70%) положительно относится к идее арендовать квартиру посуточно.

Основным преимуществом посуточной аренды опрошенные считают более выгодную цену по сравнению с отелями и гостиницами. Такой точки зрения придерживается чуть более трети опрошенных — 32%. Среди других преимуществ респонденты выделяют наличие необходимой техники в квартире (21%), широкий выбор квартир на любой вкус и кошелек (13%), а также уютную атмосферу (4%).

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