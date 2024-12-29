Посуточная аренда жилья на Новый год в России: самые популярные города и их ценники

Аналитики Домклик Сбербанка изучили спрос клиентов на посуточную аренду. Опираясь на данные сервиса «Домклик24», они определили 10 наиболее востребованных городов страны для краткосрочной аренды жилья.

В тройке лидеров — Москва, Казань и Санкт-Петербург.

По данным исследования, самым востребованным городом для туристов в новогодние праздники стала Москва: почти 20% всех забронированных квартир.

Медианная ставка посуточной аренды в Москве достигает 6,8 тыс. руб.

При этом туристическая привлекательность столицы растет из года в год.

На втором месте рейтинга — Казань с долей 16%. На третьем — Санкт-Петербург (14%). Примечательно, что медианная арендная ставка в этих городах одинакова — 5,8 тыс. руб.

В топ-10 также вошли Нижний Новгород (5,6%), Кисловодск и Тюмень (по 3,6%.), Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. При этом в Сочи ожидаемо аренда самая дорогая — 5,5 тыс. руб.

Всего на топ-10 городов рейтинга Домклик приходится более 70% всех бронирований посуточных квартир в новогодние праздники.

Все больше путешественников отдают предпочтение краткосрочной аренде благодаря таким преимуществам, как выгодная стоимость, широкий выбор квартир и удобство бронирования. Исключением не стали и новогодние праздники.

«Согласно данным сервиса “Домклик24”, медианная ставка посуточной аренды жилья в новогодние праздники составляет около 4,9 тыс. руб., а медианный срок аренды — четыре дня. Среди лидеров рейтинга выделяются как крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань, так и популярные курорты вроде Кисловодска и Сочи», — сказал Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Посуточная аренда постепенно становится одним из наиболее востребованных форматов туризма. По данным опроса, большинство пользователей (70%) положительно относится к идее арендовать квартиру посуточно.

Основным преимуществом посуточной аренды опрошенные считают более выгодную цену по сравнению с отелями и гостиницами. Такой точки зрения придерживается чуть более трети опрошенных — 32%. Среди других преимуществ респонденты выделяют наличие необходимой техники в квартире (21%), широкий выбор квартир на любой вкус и кошелек (13%), а также уютную атмосферу (4%).