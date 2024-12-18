Изменили перечень семян для ставки НДС 10%

С 8 августа 2024 года заработала норма НК про ставку НДС 10% на все семена, которые предназначены для посадки (протравленные).

Раньше по льготной ставке были только семена подсолнечника и кукурузы. После того, как на них ввели ставку 10%, в Минфин стали поступать вопросы про другие семена – чем они хуже?

В итоге внесли поправки в НК и ставку НДС 10% ввели для всех обработанных протравителями (протравленных) семян сельскохозяйственных культур.

В этой связи изменили перечень этих семян. Опубликовано распоряжение Правительства от 06.12.2024 № 3596-р.

В новый перечень также вошли пшеница, ячмень, рожь, горох, лен, фасоль и т. д.

Кстати, если для посева продают простые семена, не обработанные протравителями, то ставку НДС 10% применять нельзя, утверждает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-07/95266.

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