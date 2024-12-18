Договорные неустойки идут во внереализационные доходы и расходы

Если должник признал штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств, или есть решение суда, по которому он должен их уплатить, то его контрагент включает эти санкции в свой внереализационный доход.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.10.2024 03-03-06/3/103274.

Эти договорные штрафы надо начислять, если они предусмотрены договором. Если в договоре про них ничего не сказано и нет решения суда, то и начислять нечего.

Если компания признает санкции за свои договорные нарушения или с нее их требуют по решению суда, то такие санкции можно включить во внереализационные расходы.

Правильно вести учет доходов и расходов на предприятии научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах. Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2025. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей.