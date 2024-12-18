БАДы без документов о госрегистрации запретят продавать на маркетплейсах

Чтобы селлеры могли продавать БАДы на маркетплейсах, нужно получить свидетельство о госрегистрации. Этот документ подтвердит, что добавки безопасны.

С 1 сентября 2025 года власти собираются запретить продажи на маркетплейсах биологически активных добавок (БАД) без документов о прохождении госрегистрации, то есть без подтверждения качества и безопасности. Сейчас в онлайн-торговле нет подобных ограничений.

Селлеры смогут самостоятельно снять БАДы без регистрации с продажи либо их заблокируют сотрудники маркетплейса.

За нарушение требования предпринимателей оштрафуют на сумму от 50 до 100 тыс. рублей, а компании — от 100 до 300 тыс. При повторном несоблюдении правил штраф дойдет до 500 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в РФ» и на поправки в КоАП.

«Wildberries уже не допустила к появлению и дальнейшей реализации на платформе более 3,5 тыс. карточек товаров — у них не было свидетельства о госрегистрации. Потребитель может проверить номер свидетельства в карточке в разделе "Характеристики и описание"», — сказали в компании.

Ozon также защищает потребителей от БАДов без госрегистрации: все документы проверяют вручную, а затем товар поступает в продажу.

Подобные требования будут распространяться и на другие товарные категории, которые подлежат государственной регистрации и могут нанести вред потребителю. Например, на лекарственные препараты, пестициды и агрохимикаты.

Сейчас доля БАДов без регистрации доходит до 60%, в основном это добавки для похудения. С 1 ноября 2024 года продажи такой продукции начали блокировать на кассах магазинов. Это коснулось более 7 млн добавок.