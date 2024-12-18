Как бухгалтеру выгодно перейти из найма на аутсорс

Чтобы уйти из найма в аутсорс, надо подготовиться не только морально, но и материально. Помимо этого должен быть четкий план действий и расчет предстоящих затрат. Как сделать плавный переход из найма в аутсорс расскажем на бесплатном вебинаре «Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!
На вебинаре обсудим:
План перехода из найма в аутсорс: последовательность действий.
Расчет точки безубыточности и прайс-лист.
Каналы привлечения клиентов: где взять первых клиентов.
Выбираем форму бизнеса и налоговый режим.
Договор на оказание бухгалтерских услуг.
Нужен ли сайт, лендинг, соцсети и т.д.
Как повысить стоимость услуг.
Бонус: образец договора на бухгалтерские услуги.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре завтра в 15:00 мск!
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