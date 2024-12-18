Как бухгалтеру выгодно перейти из найма на аутсорс

Многие бухгалтеры мечтают уйти из найма и начать работать на себя. Расскажем подробно, что важно знать для плавного перехода и какие аспекты учесть.

Чтобы уйти из найма в аутсорс, надо подготовиться не только морально, но и материально. Помимо этого должен быть четкий план действий и расчет предстоящих затрат. Как сделать плавный переход из найма в аутсорс расскажем на бесплатном вебинаре «Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!

На вебинаре обсудим:

План перехода из найма в аутсорс: последовательность действий.

Расчет точки безубыточности и прайс-лист.

Каналы привлечения клиентов: где взять первых клиентов.

Выбираем форму бизнеса и налоговый режим.

Договор на оказание бухгалтерских услуг.

Нужен ли сайт, лендинг, соцсети и т.д.

Как повысить стоимость услуг.

Бонус: образец договора на бухгалтерские услуги.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре завтра в 15:00 мск!