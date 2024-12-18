Летом 2025 года универсальный QR-код появится на всех кассах

Единый QR-код сократит клиентский путь по оплате покупок. Его создатель — НСПК — установит низкие тарифы, что сократит траты покупателей и бизнеса.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о планах запустить оплату покупок по универсальному QR-коду к лету 2025 года.

Единый QR-код от Национальной системы платежных карт (НСПК) упростит взаимодействие с продавцом товаров и услуг при оплате, а также снизит затраты покупателей и бизнеса. НСПК установит низкие тарифы.

«Я думаю, что в I квартале следующего года мы примем закон об универсальном QR. Мы хотим это прописать и рассчитываем, что он будет также использоваться для оплаты цифровым рублем. Поэтому к лету 2025 года универсальный QR-код однозначно заработает и будет размещен на каждой кассе», — сказал Аксаков.

Крупные игроки считают, что помимо универсального кода, стоит позволить размещать и другие QR-коды, чтобы конкуренция способствовала развитию платежных систем.