В 2025 году будет 118 выходных дней

Как будем работать и отдыхать в 2025 году, устанавливает постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335, которое подписал Михаил Мишустин.

Согласно документу, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.

Кроме того, нерабочие дни перенесены:

с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая;

с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня;

с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Нерабочими будут:

22 и 23 февраля;

8 и 9 марта;

с 1 по 4 мая;

с 8 по 11 мая;

с 12 по 15 июня;

со 2 по 4 ноября.

Таким образом, россиян ждет 247 рабочих дней (при пятидневке), в том числе 4 сокращенных на один час, 118 выходных и два периода длинных каникул — в мае и январе.

Полный производственный календарь на 2025 год смотрите здесь.