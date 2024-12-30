Трудовое право

В 2025 году будет 118 выходных дней

Как будем работать и отдыхать в 2025 году, устанавливает постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335, которое подписал Михаил Мишустин.

Согласно документу, в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.

Кроме того, нерабочие дни перенесены:

  • с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая;

  • с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня;

  • с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Нерабочими будут:

  • 22 и 23 февраля;

  • 8 и 9 марта;

  • с 1 по 4 мая;

  • с 8 по 11 мая;

  • с 12 по 15 июня;

  • со 2 по 4 ноября.

Источник: телеграм-канал кабмина

Таким образом, россиян ждет 247 рабочих дней (при пятидневке), в том числе 4 сокращенных на один час, 118 выходных и два периода длинных каникул — в мае и январе.

Полный производственный календарь на 2025 год смотрите здесь.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В 2025 году будет 118 выходных дней

    Вот рос-мин-туда-сюда заняться-то будет чем!

    Это ж сколько нужно труда, специалистов, сколько начальников отделов и заместителей, тех нач. отделов, и непосредственно главного начальника, нужно задействовать будет: ведь про каждый выходной напоминать надо будет!