Селлеры и владельцы ПВЗ хотят присваивать покупателям рейтинг

Представители маркетплейсов не собираются вводить рейтинги для покупателей, поскольку проблемным клиентам все равно будет нельзя отказать в обслуживании.

Организация по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) предложила крупным маркетплейсам установить систему рейтингов для покупателей.

По данным исследования Data Insight, у 87% селлеров не выкупают товары, а также их портят или теряют во время доставки. Также продавцы сталкиваются с мошенничеством и дополнительными логистическими расходами, что приводит к потерям до 16% от оборота. Об этом пишут «Ведомости».

Больше половины продавцов в сфере e-commerce столкнулись с потребительским экстремизмом, конфликты с клиентами стали чаще возникать и у сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ). ФОСТ хочет создать рейтинг покупателей на каждом маркетплейсе, чтобы сотрудники могли изменить подход к обслуживанию проблемных пользователей.

В Wildberries такое предложение назвали избыточным. Не поддержали идею и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Это аргументируют тем, что даже при низком рейтинге клиента, маркетплейсы и ПВЗ не смогут отказать в обслуживании. Кроме того, сейчас компании уже ранжируют пользователей по различным параметрам, например, по сумме выкупа товаров.