Валентина Матвиенко: надежды на «мусорную реформу» не оправдались

Об этом председатель Совета Федерации заявила в ходе заседания Совета законодателей России. По ее мнению, предполагалось, что будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов.

«Однако на деле все забуксовало. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что за последние 6 месяцев ситуация изменилась к лучшему — «сделано больше, чем за все 6 лет «мусорной реформы».

По инициативе Совета Федерации создан Федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте РФ созданы региональные штабы во главе с губернаторами. Теперь у властей есть полная картина по каждому региону: «что, сколько и откуда».

По словам Валентины Матвиенко, в стране не хватает 172 тысяч контейнерных площадок, 423 тысяч контейнеров, более 1,5 тысяч единиц спецтехники.

Она подчеркнула, что для решения этих вопросов парламентарии внесли в Госдуму законопроекты о спецтранспорте для вывоза отходов, о контейнерных площадках, об обращении со строительными отходами. Подготовлены еще несколько законодательных инициатив по решению проблемы несанкционированных свалок и обеспечению регионов инфраструктурой обращения с отходами.

Спикер СФ также считает, что необходимо продолжать донастройку региональной нормативной базы.