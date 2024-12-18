ИИ-Ассистент Точки первым на рынке научился считать долги контрагентов

Новая опция позволяет предпринимателю сэкономить до нескольких часов, которые он мог бы потратить на ручные подсчеты.

ИИ-сервис «Ассистент» банка Точка поможет узнать объем задолженности от контрагентов. Опция доступна для всех клиентов Точки. Об этом сообщает пресс-релиз, он есть у «Клерка».

В новом сценарии ИИ-Ассистент отвечает на вопросы:

cколько мне должен [контрагент] за [период];

rакой контрагент мне должен больше за [период].

Ассистент дает ответ на основе анализа выставленных, но не оплаченных счетов в Точке.

Заявлено, что безопасность передаваемой Ассистенту информации гарантируется: банк не передает персональные данные в сторонние сервисы для работы сценария.

«В традиционном сценарии предпринимателю нужно открыть список счетов, отфильтровать нужные, вручную суммировать их, не ошибиться. В Точке вместо этого достаточно написать AI-Ассистенту, например, “сколько мне должен ИП Петров за ноябрь?”. Умный ИИ отфильтрует неоплаченные счета Петрова за ноябрь, суммаризирует и выдаст нужную цифру. И даже уточнит, сколько счетов на какую сумму уже просрочено», — объясняет менеджер ИИ-продуктов в банке Точка Михаил Корочкин.

Точка запустила «Ассистента» осенью 2023 года.