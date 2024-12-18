Для ЦФУ валютные расходы, оплаченные в рублях, не надо пересчитывать при регистрации таможенной декларации

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.08.2024 № 27-01-21/76724.
Речь идет об определении таможенной стоимости по методу 1.
В описанной ситуации при определении таможенной стоимости товаров производить пересчет иностранной валюты в рубли по курсу ЦБ, действующему на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, не требуется.
Правильно вести учет ВЭД в 2025 году научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД». В программе собраны все изменения в таможенном и валютном законодательстве, вы научитесь работать по актуальным правилам без ошибок и штрафов. После обучения выдадим удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 8 900 рублей.
Начать дискуссию