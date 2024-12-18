Для ЦФУ валютные расходы, оплаченные в рублях, не надо пересчитывать при регистрации таможенной декларации

Если при экспорте расходы, установленные в соответствии с договором в иностранной валюте, осуществлены в рублях по курсу ЦБ на день фактической оплаты, то такие расходы надо включать в таможенную стоимость товаров и отражать в декларации в фактически понесенном размере.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.08.2024 № 27-01-21/76724.

Речь идет об определении таможенной стоимости по методу 1.

В описанной ситуации при определении таможенной стоимости товаров производить пересчет иностранной валюты в рубли по курсу ЦБ, действующему на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, не требуется.

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