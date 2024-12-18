Минфин хочет, что работодатели сами предлагали сотрудникам программу долгосрочных сбережений

Объем вложений в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) в 2024 году составит около 200 млрд рублей.

Средства, которые участвуют в Программе, сейчас составляют около 170 млрд. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков в ходе финансового онлайн-марафона Finversia 2024.

Замминистра финансов предположил, что ПДС может стать таким инструментом, где работодатели будут предлагать ее как дополнительную мотивацию и стимул для сотрудников софинансировать свои накопления.

Чебесков рассказал, что видит большой потенциал в том, что работодатели начнут участвовать и предлагать своим сотрудникам софинансирование по ПДС.

«Мы сделали ставку на несколько финансовых продуктов для долгосрочных сбережений, один из них — ПДС. Почему ПДС стала популярной? Программа имеет ряд стимулов, например, по решению Президента было продлено на 10 лет софинансирование, которое составит до 36 тысяч рублей в год. Такая выплата является неплохой прибавкой к сбережениям. Также была добавлена возможность переводить в ПДС средства пенсионных накоплений из ОПС. О наличие таких накоплений можно узнать на сайте Госуслуги. Так как ПДС — это долгосрочные сбережения и со временем могут возникнуть разные случаи, то мы предусмотрели, что в особых жизненных ситуациях граждане могут снять деньги без потери доходности. Кроме того, по программе предусмотрено наследование, а также гарантирование до 2,8 млн рублей через АСВ», — напомнил о преимуществах ПДС Иван Чебесков.

Он также сообщил, что есть еще ряд улучшений, которые планируются сделать для простоты и удобства пользования программой. В 1 квартале 2025 Минфин планирует внести их в Госдуму, «чтобы работодатели могли участвовать в софинансировании таких продуктов».

Чебесков сравнил возможность софинансирования работодателями договоров ПДС с добровольным медстрахованием, которое выступает некой «фишкой» компаний, делающих что-то особенное для своих сотрудников.