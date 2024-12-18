С 2025 года заниматься бизнесом по соцзаказу можно будет в любом регионе России

Социальный заказ станет доступным во всех субъектах РФ без ограничений.

17 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о распространении социального заказа с 2025 года по всей России.

Благодаря применению соцзаказа граждане могут получить качественную бюджетную услугу, самостоятельно выбрав ее исполнителя.

Предоставление человеку права выбора исполнителя стимулирует повышение качества бюджетных услуг за счет привлечения к их оказанию некоммерческих организаций, бизнеса и создания конкуренции, а также учета мнения потребителя при их предоставлении, объясняет Минфин.

«Документом предлагается исключить норму о временном характере механизма и перевести его в постоянный режим, распространить социальный заказ на 6 основных отраслей соцсферы без конкретизации направлений и дать право каждому субъекту самостоятельно определять форму своего участия в его реализации», — заявил замминистра финансов Алексей Лавров.

В 2020 году соцзаказ начал действовать в пилотном режиме в 16 субъектах России. Сейчас в его реализации участвуют 38 регионов, а с учетом направления «дополнительное образование» — 84. Количество потребителей услуг в рамках соцзаказа за период апробации выросло вдвое, а уровень их удовлетворенности такими услугами составляет 91,7%.