Полная идентификация при обращении в органы власти начнет действовать с 30 марта 2025 года

Главная задача изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» — противодействие массовой спам-рассылке. Сегодня большое количество обращений в электронной форме поступает в органы власти всех уровней. Это не всегда реальные жалобы людей, а зачастую — анонимки, немотивированные массовые обращения.

«Тому потоку обращений, которыми просто завалены наши органы власти, мы поставили заслон. Через 2 недели, с 1 января 2025 года запустится в полную силу возможность направлять электронные обращения через сайт Госуслуг во все государственные и муниципальные органы власти. Закон об этом был принят полтора года назад. Механизм уже работает. Человек заходит в личный кабинет на сайте Госуслуг под своей учетной записью. Его обращение автоматически регистрируется. Ответ направляется на электронную почту или в личный кабинет на сайте.

Чем удобно людям? Можно одновременно подать одно обращение сразу в несколько органов государственной власти. Сокращается срок рассмотрения.

Мы поставили заслон анонимкам при обращениях в электронной форме и ввели обязательную идентификацию через Госуслуги или через собственную систему идентификации органа власти, если она есть», — прокомментировала Ольга Тимофеева.