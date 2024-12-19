Предприниматели просят установить минимальную площадь пунктов выдачи заказов

Ассоциации предпринимателей предложили кабмину идеи по улучшению работы ПВЗ и всей сферы онлайн-торговли.

Сразу несколько бизнес-ассоциаций предложили правительству зафиксировать минимальную площадь пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, а также ограничить использование площадками персональных данных клиентов.

Владельцев ПВЗ предлагают обязать оборудовать пункты инструментами для распаковки посылок, проверки и примерки товаров, создать условия для доступа людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет ТАСС.

«Предлагается дополнить перечень условий договоров, закрепить обязанность маркетплейсов по раскрытию условий проведения акций, а также установить ограничения на использование платформами персональных данных», — сказано в обращении.

Также участники рынка просят активно бороться с контрафактом в дистанционной торговле, с нарушением интеллектуальных прав, с накрученными оценками и отзывами.