Маркетплейсы

Предприниматели просят установить минимальную площадь пунктов выдачи заказов

Ассоциации предпринимателей предложили кабмину идеи по улучшению работы ПВЗ и всей сферы онлайн-торговли.

Сразу несколько бизнес-ассоциаций предложили правительству зафиксировать минимальную площадь пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, а также ограничить использование площадками персональных данных клиентов.

Владельцев ПВЗ предлагают обязать оборудовать пункты инструментами для распаковки посылок, проверки и примерки товаров, создать условия для доступа людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет ТАСС.

«Предлагается дополнить перечень условий договоров, закрепить обязанность маркетплейсов по раскрытию условий проведения акций, а также установить ограничения на использование платформами персональных данных», — сказано в обращении.

Также участники рынка просят активно бороться с контрафактом в дистанционной торговле, с нарушением интеллектуальных прав, с накрученными оценками и отзывами.

Ольга Ульянова
Налоговые изменения 2025

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года
2

Начать дискуссию