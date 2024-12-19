Володин: план по реализации послания Президента выполнен на 84,3%

«В 2024 году, делая все со своей стороны для достижения национальных целей развития, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ГД рассмотрела 1 086 законодательных инициатив», — сказал на завершающем пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За 2024 год, по его словам, было принято 564 федеральных закона, в течение осенней сессии — 233 закона, из них 22% — социально значимых, 68% — прямого действия.

В приоритете — поддержка участников СВО и их семей. Всего в этой части принято с начала СВО 124 закона, из них 33 — в течение текущего года и 12 — в осеннюю сессию. Они направлены на решение жилищных проблем, расширение льгот и трудовых гарантий.

Также важнейшее направление работы Госдумы — реализация послания Президента Федеральному Собранию. План выполнен на 84,3% — 75 пунктов из 89. По восьми пунктам законопроекты приняты в первом чтении, по одному законопроект внесен в ГД, по пяти пунктам ожидается внесение законопроектов от кабмина.

Володин отметил такие законы, как: о погашении государством части ипотечного кредита семьи при рождении третьего ребенка;

увеличении в 2 раза налогового вычета на второго и последующих детей;

модернизации налоговой системы в части введения стимулов для бизнеса, который вкладывает средства в развитие ;

списании 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам.

При этом Володин призвал Минтруд и Минэкономразвития ускорить внесение оставшихся законопроектов — в том числе о продлении маткапитала до 2030 года и поддержке среднего и малого предпринимательства.

С начала года по инициативе Госдумы было принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.