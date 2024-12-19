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«Домъ»: как АБ «Марусенко и партнеры» поменялось после ребрендинга

Адвокатское бюро «Домъ», ранее известное как «Марусенко и партнеры», выходит на рынок юридической поддержки с обновленным набором предлагаемых работ.
«Домъ»: как АБ «Марусенко и партнеры» поменялось после ребрендинга

В прошлом организация предоставляла масштабный портфель правовых услуг как для юридических, так и физических лиц. Теперь «Домъ» концентрируется на комплексном обслуживании частных лиц и их родственников (есть формат постоянного сотрудничества, когда не требуется заключать отдельный договор на конкретный кейс абонентское обслуживание, в частности, предполагает круглосуточную связь с адвокатом), предлагая в том числе дистанционное взаимодействие с органами власти, что актуально для тех, кто часто находится за границей или в принципе работает удаленно.

Обновленный перечень услуг включает:

  • финансовое консультирование, налоговое сопровождение, включая иностранный бизнес и доли;

  • полный цикл юруслуг в сегменте недвижимости;

  • расширенную практику по семейному праву (опыт в этом направлении накоплен), включая проблематику разводов и наследования;

  • урегулирование трудовых отношений с домашним персоналом;

  • защиту интеллектуальной собственности с акцентом на цифровую среду;

  • усиленное направление по защите деловой репутации;

  • представительство в различных судебных спорах;

  • организацию в рамках партнерства содействия в срочных нотариальных работах.

Новым руководителем стала Наталья Петухова — выпускница МГЮА им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук, имеет опыт преподавания и написания статей на правовую тематику. В юридической практике — с 2012-го. С 2019-го работала в «Марусенко и партнеры», специализировалась на досудебном регулировании споров, брачно-семейных делах, защите прав несовершеннолетних (в суде и при взаимодействии с другими госорганами), сопровождении государственных служащих при декларировании доходов.

В 2020-м получила статус адвоката.

Ольга Ульянова
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