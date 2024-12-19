Искусственный интеллект поможет найти картели

Для выявления и пресечения картелей кабмин запустит новую систему на базе искусственного интеллекта и риск-ориентированного подхода.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому создадут систему выявления картелей с участием искусственного интеллекта.

Новый механизм будет каждый день автоматически сканировать сведения о всех торгах и искать признаки картельных сговоров. Например, когда договоры заключаются по начальной стоимости или с минимальным снижением цены. По статистике Антимонопольной службы, в ходе конкурентной борьбы соглашения, как правило, подписывают со значительным снижением цены.

Система основана на риск-ориентированном подходе, который позволит «обеспечить значительную экономию бюджетных средств, исчисляемую в миллиардах рублей».