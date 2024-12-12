Картельный сговор: понятие, ответственность и как не стать участником

Понятие картеля и картельного сговора
Картель простыми словами — группа субъектов рынка (предприятий), заключивших между собой соглашение (картельный сговор) с целью контроля объемов производства и сбыта товара, а самое главное, уровня цен.
Фактически картель — это монополия: компании действуют в одной отрасли, сбалансировано влияя на цену продукта и обеспечивая себе максимальную прибыль.
Пример из истории: мировые производители электрооборудования вступили в сговор в двадцатые годы прошлого столетия. Цель — контроль над производством и продажей электрических ламп накаливания.
Картель существовал вплоть до Второй мировой войны, оказав значительное влияние на экономическую систему мира. Себестоимость производства каждой лампочки была снижена, отпускная цена при этом увеличена в разы. Картель установил единую продолжительность работы лампы накаливания — 1000 часов.
Примечательно, что продукция участников постоянно тестировалась: если появлялась лампа, способная гореть дольше 1000 часов, на членов накладывались штрафы. Штраф зависел от степени превышения стандартной работы лампочки.
Итог: формально независимые друг от друга компании образовали монополию — отказались соперничать друг с другом на рынке, решив, что договориться легче, чем конкурировать. Конкуренция это всегда расходы, поиск «ноу-хау» и говорящая реклама, но поскольку цель сделки — получение максимум прибыли, картель искусственно манипулирует ценой, подавляя справедливую конкурентную борьбу. Отсюда вывод: картельное соглашение — мощный барьер в развитии рыночной экономики.
Как выявить картельный сговор
Согласно закону «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, на картели установлен запрет, за нарушение которого предусмотрена административная (ст. 14.32 КоАП) и уголовная ответственность (ст. 178 УК).
Надо сказать, сведения о выявлении и расследовании таких преступлений не выделены в отдельный раздел в официальной статистике, как, например, незаконное предпринимательство, что, несомненно, затрудняет анализ практики применения указанных норм законодательства.
Выявляет неконкурентное соглашение ФАС — Федеральная антимонопольная служба. Она четко разграничивает основные признаки картельного сговора:
субъектность;
согласованный организационный характер;
слаженность действий, единый умысел участников;
устная или письменная договоренность;
общие отрицательные последствия.
По данным антимонопольной службы, 90% картелей заключаются на торгах. Тендеры компаний, которые полностью принадлежат государству, регулирует закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Рассмотрим основные доказательства при расследовании картелей в рамках данного закона.
Несущественное снижение начальной стоимости контракта при отсутствии активной конкурентной борьбы. Представим, что торги состоялись за пару минут, победила компания «N», которая подтвердила минимальную цену, другие участники отмолчались.
Канал связи между конкурентами.
ФАС анализирует действия возможных участников сговора, а также уровень конкуренции на конкретном сегменте рынке. Данные о признаках картельного соглашения поступают из органов прокуратуры и следствия, кроме того, с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства могут обратиться организации-общественники: фонды и коалиции из области культуры, политики и волонтерства. Служба проверяет информацию: направляет запросы в банки, государственные органы и компании (например, с целью получения копий учредительных документов). При обнаружении признаков преступления ФАС вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, организации в таком случае нужен будет адвокат по антимонопольному спору.
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Схемы тендерных сговоров
Для начала выделим типы тендерного сговора:
вертикальный — между заказчиком и участниками;
горизонтальный — исключительно между участниками закупки.
Цель, естественно, одна: победа в тендере «нужного» претендента по цене, максимально близкой к начальной. Так как цена — одно из определяющих условий контракта, а торги — это всегда способ определения контрагента в договоре, тендерный сговор весьма актуален и строго-настрого запрещен. Недобросовестные участники стремятся заключить контракт по максимальной стоимости, что естественно, наносит ущерб бюджету.
Предположим, организатору закупки нужен договор с конкретным поставщиком, который в силу обстоятельств интересен ему больше остальных. Причины разные: безупречная репутация, многолетний опыт, проверенная команда или элементарно, личные связи. Сговор опасен тем, что превращает реальную конкуренцию в ложную, реальные торги в мнимые. А ведь истинная цель тендера правильна с точки зрения ведения бизнеса: определить лучшего поставщика, рационализировать расходы, получить качественную услугу.
Однако сегодня большинство российских предпринимателей довольно предвзято относятся к госзакупкам: бытует мнение, что выиграть тендер практически невозможно, так как сфера авторитарна и победитель заранее определен. Так ли это?
Безусловно, не все компании — мошенники. Если вы приняли участие в тендере и обнаружили признаки картельного соглашения, запросите разъяснения по аукционной документации и направьте жалобу в ФАС. Помните, ФАС — это своего рода экономическая прокуратура, призванная стоять на страже конкуренции.
Ниже — основные схемы тендерного сговора в реалиях российского экономического процесса.
Таран
Довольно старая и агрессивная схема, которую используют недобросовестные компании на электронных торгах по закону от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Суть: один или несколько участников намеренно снижают цену, благодаря чему занимают лидирующие позиции в ценовом рейтинге. Они фальсифицируют заявку: допускают ошибки в сборе и заполнении документации. Честные компании сходят с дистанции: нет смысла бороться, ведь цена, порой, ниже себестоимости. И тут в игру вступает третий, предлагая заведомо высокую цену и корректно оформленную заявку. В отсутствие других предложений контракт заключается с третьей компанией по максимальной цене.
При выявлении схемы «Таран» ФАС признает участников аффилированными юридическими лицами и обязует оплатить штраф.
Распределение закупок между участниками сговора
Стороны договариваются, кто в каком тендере участвует: распределяют его по услуге, сумме, территории и т.д. Закупка в таком случае является фиктивной: у нее, по сути, всего один участник, который заранее знает, что победит. В итоге он и забирает контракт по максимальной стоимости.
Выявить данную схему несколько тяжелее, чем «Таран». Прибегают к ней в основном собственники бизнеса, главы компаний и менеджеры среднего звена — последние хотят продемонстрировать руководству успешность и прибыльность своей деятельности. Ясно, что вопрос доказывания вины в таком случае заключается в реальной осведомленности владельца компании о картеле и степени его участия в процессе реализации преступного соглашения.
Договоренность удержания цены
Имитация честной конкуренции — залог успеха картельной сделки. Что если участники картеля заранее договорились поддерживать назначенную цену? Определили, до какого порога снизить НМЦК — предельную границу стоимости закупаемого товара? Заказчик в таком случае не сможет сэкономить бюджетные средства, поскольку снижение цены на торгах условно и заранее оговорено сторонами.
Договоренность с заказчиком
Договоренность с заказчиком или так называемая «заточка» — схема, при которой торги «заточены» под конкретного поставщика. Заказчик намеренно сужает круг претендентов, устанавливая невыполнимые требования: нереальные сроки или такие условия в техническом задании, под которые подходит товар одного конкретного участника. Побеждает нужный кандидат, с которым и заключается контракт по завышенной стоимости.
Борьба с картельным сговором
В России склонность к преступным соглашениям в сфере экономики выше, чем в других странах. Основная причина кроется в советском прошлом. В СССР в промышленных отраслях зачастую лидировали одно, максимум два предприятия.
Сегодня власть продолжает адаптировать антимонопольное законодательство под условия мировой рыночной экономики. Однако говорить о картеле исключительно в отрицательном ключе не совсем правильно. Соглашение может способствовать крупномасштабному производству и увеличить отдачу от затраченных средств. Издержки гораздо выше, если на рынке присутствует несколько конкурирующих компаний, поставляющих одинаковое количество продукции.
Так, известнейший картель современности — соглашение стран-членов ОПЕК. Это международный гигант, который контролирует 2/3 мировых запасов нефти, стабилизирует цены и обеспечивает энергетическую безопасность.
Мировая статистика показывает, что на рынке, где существует картель, цены на 10–15% выше. Картельная сделка чаще всего встречается на олигополистическом рынке с небольшим числом конкурентов (до 5 компаний), поскольку малое количество предпринимателей облегчает заключение и подавление картелей.
Закон от 05.04.2013 №44-ФЗ предусматривает административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством за нарушения в сфере закупок. Если внимательно изучить методы, применяемые государством в целях борьбы с преступными соглашениями, то условно их можно разделить на две основные группы:
Ограничительные (направлены на выявление и пресечение противозаконных действий, уже совершенных участниками рынка).
Мотивирующие (направлены на создание государством благоприятной экономической среды, положительно влияющей на деятельность хозяйствующих субъектов, и, как следствие, предотвращающей возникновение картелей).
Самым эффективным методом признан штраф (входит в первую группу): нарушители должны возместить убытки, понесенные заинтересованными лицами в результате неправомерных действий.
Как пожаловаться в ФАС
Антимонопольная служба пресекает несправедливо установленные цены, наказывает за навязчивую рекламу, выявляет неконкурентные соглашения.
Жалобу в ФАС можно направить лично, через кабинет единой информационной системы (ЕИС) или почтовым отправлением. Кроме того, действует удобный сервис «Сообщи о картеле», с помощью которого также можно направить соответствующее заявление.
При составлении жалобы важно придерживаться норм ч. 4 ст. 105 закона №44-ФЗ. Жалоба должна содержать:
данные о лицах, на которых подана (заказчик, оператор площадки, уполномоченный орган): наименование, место нахождения, телефон;
информацию о заявителе: наименование и место нахождения для юридического лица, ФИО и место жительства для физлица, адрес электронной почты, телефон, факс;
номер закупки, название и способ отбора;
доводы и доказательства жалобы;
полный перечень документов, прилагаемых к жалобе;
номер записи в реестре контрактов/договоров, если установлено доп. требование по ч. 2.1 ст. 31 №44-ФЗ.
Заявитель может указать, какой результат хочет получить по итогу рассмотрения жалобы. Например:
внести коррективы в закупочную документацию;
отменить закупку (процедура пройдет заново с этапа публикации извещения);
приостановить заключение контракта с победившим участником.
Комиссия примет либо вернет жалобу в течение 3 часов: информацию разместят на официальном сайте и уведомят о ней заинтересованных лиц. Если жалоба принята, то в течение трех рабочих дней решение опубликуют в реестре жалоб на официальном сайте.
Жалобу отклонят, если она:
не соответствует нормам 44-ФЗ;
документ подписан не уполномоченным на то лицом;
истек сроки подачи жалобы;
по жалобе уже есть решение суда или контрольного органа (возможно, с таким же заявлением ранее обратился другой участник тендера).
Рассмотрев жалобу, ФАС может устроить внеплановую проверку закупки. Служба привлечет заказчика к ответственности даже за те нарушения, которые не были указаны заявителем.
Последствия и штрафы за картельный сговор
А теперь более подробно об ответственности.
Ущерб, который наносят российской экономике неконкурентные соглашения, достигает 2% ВВП, а значит, картели несут угрозу национальной безопасности. За картельный сговор грозит:
1. Административное наказание — штраф. Для юридических лиц — до 4 % от суммы заключенных в результате картеля контрактов, для должностных лиц — до 50 000 рублей с последующим запретом занимать определенные должности в течение трех лет (ч. 2 ст. 14.32 КоАП).
Нарушителя, который добровольно сообщил о преступной сделке, могут освободить от административной ответственности в силу норм п. 5 ст. 14.32 КоАП:
ФАС не знала о сговоре на момент признания;
заявитель отказался участвовать в картели — полученных от него сведений оказалось достаточно, чтобы установить факт административного правонарушения.
2. Уголовное наказание, если в результате сговора на торгах участник получил доход в крупном размере — более 80 млн рублей (более 395 млн руб. — в особо крупном размере) (ст. 178 УК).
3. Уголовная ответственность, если в ходе картельного сговора был нанесен крупный ущерб государству, организации или гражданам — более 16 млн рублей, либо особо крупный ущерб — более 47,5 млн рублей (ст. 178 УК).
Степень тяжести преступления предусматривает следующие виды уголовной ответственности:
Получение дохода в крупном размере либо нанесение крупного ущерба:
штраф до 500 000 тыс. рублей или в размере дохода нарушителя за предыдущие 1–2 года;
принудительные работы в течение трех лет с запретом на определенные виды деятельности;
лишение свободы от 3 до 7 лет.
Получение дохода в особо крупном размере либо нанесение особо крупного ущерба:
принудительные работы в течение пяти лет с запретом занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью в течение трех лет;
лишение свободы до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода нарушителя за предыдущие 5 лет с запретом занимать определенные должности и вести определенную деятельность в течение 1-3 лет.
Но может ли компания, сама того не желая, стать монополистом?
Риск пополнить ряды нарушителей есть у любой фирмы, если она реализуют товар в одном рыночном сегменте. Сговор не признают таковым в случае соглашения между субъектами в не смежных отраслях рынка с годовым оборотом менее 400 млн. рублей. Потому, чтобы не попасть в картельное соглашение, не следует договариваться с конкурентами ни о ценах, ни о влиянии на рынок, ни о количестве поставляемого товара.
О снижении рисков
Проверка контрагентов поможет снизить риски столкновения с картельным сговором. Используйте цифровой портал «Биржа импортозамещения». Минпромторг совместно с ЭТП ГПБ запустил данный сервис, чтобы заказчики публиковали предложения на закупку продукции, а поставщики предлагали российские аналоги товарам, импорт которых ограничен. Биржа предоставляет широкую базу поставщиков и связанных с ними лиц, что существенно упрощает процесс взаимодействия между участниками торгов.
Еще один помощник при проверке контрагента — система «Госзаказ». Сведения об участнике закупки, проверка документов, судебные дела, задолженности по налогам — сервис обновляется ежедневно и предоставляет самую актуальную информацию.
Разберем примеры картельного сговора
В Европе борьбу с неконкурентными соглашениями ведут ни один век. Железнодорожные картели, картели производителей зерна, оружия, медикаментов — история знает сотни примеров. Так, в Греции производители асфальта поделили между собой рынок, чтобы существенно повысить цену на свой товар.
В двухтысячные в странах Евросоюза за нарушения антимонопольного законодательства были наложены штрафы в размере 2 млрд евро. Как вам такие цифры? Самый громкий скандал произошел в США: организаторы антикварных аукционов Sotheby's и Christie's были признаны виновными в сговоре и оштрафованы на 45 млн долларов США, а Альфред Таубман, основной акционер Sotheby's, был приговорен к году заключения и штрафу в размере $7,5 млн.
В 2016 году антимонопольная служба России выявила картельное соглашение на рынке противогазов: более 30 компаний признали виновными. Участники, заранее договорившись, удерживали цену в своей отрасли, благодаря чему контракт выигрывал нужный кандидат. Своими преступными действиями компании разделили товарный рынок по составу продавцов, а также способствовали отказу от заключения договоров с конкретными покупателями на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Конкуренция на рынке противогазов была «заморожена» более чем на три года. Всего ФАС выявила более 1000 закупок на сумму не менее 500 млн рублей, которые были проведены в условиях данного сговора.
А как насчет картелей на рынке маркетплейсов?
Не так давно продавцы беспроводных наушников создали чат в мессенджере для контроля своей деятельности. Картель поднимал цены, контролировал соблюдение договоренностей, а также обсуждал методы воздействия на участников рынка, которые не поддержали преступный сговор.
Недобросовестные компании выкупали товар честных предпринимателей, отказавшихся участвовать в соглашении: оформляли доставку в пункты выдачи по всей России, но товар, естественно, никто не забирал. По истечении определенного срока наушники возвращались на склад продавца.
Налицо полное ограничение возможности честных предпринимателей вести бизнес и получать прибыль. Более того, участники соглашения искусственно занижали рейтинг конкурентов посредством размещения множественных негативных отзывов.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 11 закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Идет суд, виновникам грозят внушительные оборотные штрафы.
А вот довольно непростой пример. Ткацкие фабрики Урала учредили Союз производителей медицинской формы без юридической регистрации. Союз отправлял письма в бюджетные и исполнительные органы: предлагал услуги по пошиву формы и проверке ее качества в медучреждениях. Сведения о данной организации и услугах, которые она предоставляла, были размещены исключительно на сайтах фабрик.
ФАС сочла, что фабрики, являясь конкурентами, вступили в сговор: приняли устав Союза и подписали протоколы о вступлении. Устав не был зарегистрирован официально, к тому же, в нем не было прописано, что участники не будут координировать свою деятельность. По мнению ФАС, Союз ограничивал конкуренцию на рынке, поскольку неоднократно просил Роспотребнадзор проверить качество формы в учреждениях, с которыми работали конкуренты. В суде лишь одна сторона доказала, что не вступала в сговор, потому что не обсуждала ни с кем устав и протокол о вступлении не подписывала.
Если ФАС предъявила вам претензию по вопросу неконкурентного соглашения, получите правовую поддержку экспертовмосковской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры»в области антимонопольного законодательства. Помните, при ведении любого бизнеса, в частности, при участии в торгах, может возникнуть риск обвинения в картельном сговоре.
Заключение
На сегодняшний день именно картели на торгах представляют собой наибольшую угрозу. Их конечная цель — систематическое хищение бюджетных средств или средств компаний, которые организуют закупки. Опасность еще и в том, что картельная прибыль это своеобразная мотивация для коррумпирования чиновников. Разумеется, антимонопольный орган совместно с усилиями МВД противостоит картелям, но и бизнес не должен оставаться в стороне.
Не вступайте в вертикальные соглашения, если доля вашей компании на рынке превышает 20%, а соглашение не является договором о франшизе.
Не ведите переговоров о цене, так как это может привести к необоснованному установлению одинаковой цены с конкурентами на схожие товары или услуги.
Тщательно изучайте условия тендеров, ищите их в различных источниках.
Выбрав нужную закупку, внимательно проверяйте документацию на наличие путаницы и несоответствий, прежде всего, это техническое задание и инструкция по заполнению заявки.
Декартелизация торгов возможна при честной и последовательной работе каждого из субъектов экономического сектора.
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