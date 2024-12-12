Картельный сговор: понятие, ответственность и как не стать участником

Картель простыми словами — группа субъектов рынка (предприятий), заключивших между собой соглашение (картельный сговор) с целью контроля объемов производства и сбыта товара, а самое главное, уровня цен.

Фактически картель — это монополия: компании действуют в одной отрасли, сбалансировано влияя на цену продукта и обеспечивая себе максимальную прибыль.

Пример из истории: мировые производители электрооборудования вступили в сговор в двадцатые годы прошлого столетия. Цель — контроль над производством и продажей электрических ламп накаливания.

Картель существовал вплоть до Второй мировой войны, оказав значительное влияние на экономическую систему мира. Себестоимость производства каждой лампочки была снижена, отпускная цена при этом увеличена в разы. Картель установил единую продолжительность работы лампы накаливания — 1000 часов.

Примечательно, что продукция участников постоянно тестировалась: если появлялась лампа, способная гореть дольше 1000 часов, на членов накладывались штрафы. Штраф зависел от степени превышения стандартной работы лампочки.

Итог: формально независимые друг от друга компании образовали монополию — отказались соперничать друг с другом на рынке, решив, что договориться легче, чем конкурировать. Конкуренция это всегда расходы, поиск «ноу-хау» и говорящая реклама, но поскольку цель сделки — получение максимум прибыли, картель искусственно манипулирует ценой, подавляя справедливую конкурентную борьбу. Отсюда вывод: картельное соглашение — мощный барьер в развитии рыночной экономики.