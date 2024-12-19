С 2025 года ремонт от застройщика перестанет быть неожиданностью

На днях Госдума приняла разработанный кабмином закон с изменениями в том числе в ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

Этот закон определяет, что договор участия может предусматривать условие о соответствии результата отделочных работ на объекте и элементов отделки стандарту организации-застройщика, зарегистрированному в Федеральном информационном фонде стандартов. Стандарт застройщика в этом случае должен быть неотъемлемой частью договора.

Установлен гарантийный срок на результат отделочных работ и элементов отделки — минимум 1 год с момента передачи объекта участнику долевого строительства.

В случае нарушения застройщиком требований к результату отделочных работ, работ по установке оконных и дверных блоков, сантехники и элементов отделки общая сумма к взысканию с застройщика не может превышать 3% от цены договора. Но уплата денежных средств в большем размере может быть предусмотрена договором.

Эти новшества вступают в силу с 1 января и 1 марта 2025 года.