Т-Инвестиции начали торговать заблокированными акциями иностранных компаний

Все клиенты брокера смогут продать иностранные ценные бумаги, а покупка будет доступна только квалифицированным инвесторам.

Брокер Т-Инвестиции объявил о возобновлении торгов акциями иностранных компаний, которые заблокированы в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Это касается активов NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber, AMD, Netflix, Mastercard, Amazon, Microsoft, Tesla и других.

«Торговля будет проходить в рамках внебиржевого рынка. Продавать могут все клиенты. Покупать — квалифицированные инвесторы», — сказано в телеграм-канале брокера.

Торговать заблокированными активами будет можно каждый день по будням с 10:00 до 23:50 мск. Для этого нужно зайти в приложение Т-Инвестиции, нажать на раздел «Что купить» — «Акции» или «Фонды» и выбрать категорию «Заблокированные».

Сделки проходят только в рублях, потому что из-за санкций невозможно провести расчеты в долларах и евро. Брокер удержит комиссию в размере 1,5% за покупку и продажу фондов FinEx и заблокированных бумаг с СПБ Биржи. Комиссия за сделки с другими внебиржевыми бумагами, которые не продавались в РФ, будет зависеть от тарифа инвестора.