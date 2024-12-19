«Финам» начнет удерживать 5% за вывод валюты

Брокер «Финам» удержит комиссию в 5% за вывод валюты, а также будет брать средства за хранение долларов и евро.

С 13 января 2025 года брокер «Финам» установит комиссию за вывод иностранной валюты в размере 5%. Средства удержат и с физических, и с юридических лиц вне зависимости от банка, на счет которого будет перевод.

Клиенты заплатят 10% годовых за хранение валюты от 10 до 100 тыс. долларов или евро, а также 6% с суммы, превышающей 100 тыс. Бесплатно на счетах можно держать только меньше 10 тыс. долларов или евро. Об этом сказано на сайте компании.

В конце ноября 2025 года брокер ввел ограничения на ввод и вывод тенге на брокерские счета, а с 5 сентября за вывод юаней с брокерского счета на банковский удерживают комиссию в размере 5%.