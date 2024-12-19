Страхование ответственности

Центробанк снизил тарифы по страхованию ответственности владельцев опасных объектов

С 31 июля 2025 года будут применять новые тарифы по ОСОПО. Изменится нижняя граница тарифного коридора, а верхняя останется прежней.

В августе 2025 года на 25-75% сократят нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО). Об этом сказано в указании Центробанка.

Для гидротехнических сооружений, горнодобывающих и нефтехимических предприятий нижний порог тарифного коридора снизится на 25%. Тарифы сократятся на 75% для некоторых видов электростанций, объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых и шахтостроительных участков.

Ничего не изменится для угольных шахт и объектов, которые используют оборудование под давлением. Для остальных опасных объектов нижнюю границу снизят на 50%.

Новые тарифы по ОСОПО будут применять с 31 июля 2025 года.

Владислав Савушкин
Управленческий учет

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