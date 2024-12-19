Жене не дадут вычет по квартире, по которой до 2014 года вычет получил муж

До 2014 года действовали другие правила применения имущественного налогового вычета по НДФЛ – он давался только на одно жилье. Максимальная сумма – 2 млн рублей.

В случае приобретения имущества в общую совместную собственность размер имущественного вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением.

Повторное предоставление имущественного налогового вычета не допускается.

Если один из супругов воспользовался правом на вычет по квартире, приобретенной в совместную собственность супругов в 2012 году, в предельном размере 2 млн рублей, то оснований для предоставления вычета по этой же квартире второму супругу не имеется.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.08.2024 № 03-04-05/72445.

Пример В 2012 году семья купила квартиру за 4 млн рублей. Муж оформил вычет на 2 млн рублей. Жена не может получить вычет по этой же квартире еще на 2 млн рублей, потому что дело было в 2012 году, когда были другие правила.

Напомним, при покупке квартиры супруги могут разделить между собой имущественный вычет по НДФЛ (письмо Минфина от 17.10.2024 № 03-04-05/100983).