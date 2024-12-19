Платежные системы

Альфа-Банк заявил, что получил доступ к NFC-чипу в iPhone

Это позволит привязывать карту в приложении банка и платить смартфоном.

Решение пока тестируют, в 2025 году банк выпустит его для клиентов и поделится технологиями с другими банками.

Альфа-Банк» в своем Telegram-канале заявил, что придумал, как «вернуть Apple Pay в Россию».

Согласно анонсу, разработчики смогли получить доступ к NFC-чипу iPhone, причем «легально и без взлома». В подтверждение своих слов банк опубликовал видео с процессом оплаты.

  • В Альфа-Банке объяснили, что «реализовали возможность привязки карт в приложении банка». А при оплате используются открытые технологии Apple, так что никакого «взлома» нет. Процесс оплаты будет похож на платежи через Pay-сервисы банков на Android.

  • Решением Альфа-Банк готов поделиться со всеми банками — оно будет доступно «на открытой и безвозмездной основе».

  • Пока функцию тестируют, а выпустить ее планируется в 2025 году. Привязывать можно будет карты платежной системы «Мир».

Ольга Ульянова
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