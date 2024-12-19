Альфа-Банк заявил, что получил доступ к NFC-чипу в iPhone

Это позволит привязывать карту в приложении банка и платить смартфоном.

Решение пока тестируют, в 2025 году банк выпустит его для клиентов и поделится технологиями с другими банками.

Альфа-Банк» в своем Telegram-канале заявил, что придумал, как «вернуть Apple Pay в Россию».

Согласно анонсу, разработчики смогли получить доступ к NFC-чипу iPhone, причем «легально и без взлома». В подтверждение своих слов банк опубликовал видео с процессом оплаты.