😈 Игроманы, наркоманы и алкоголики могут быть самозанятыми

Применять НПД нельзя при продаже подакцизных товаров, перепродаже товаров, при наличии наемных работников и т. д.

В законе нет ограничений на применение режима НПД лицом, ограниченным в дееспособности.

Об этом сообщает ФНС в письме от 19.11.2024 № ЗГ-2-20/17372@.

Поясним, недееспособность и ограниченная дееспособность – это разные понятия.

Ограничен судом в дееспособности может быть гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотиками ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

Недееспособные – это люди с психическими расстройствами, которые не могут понимать значения своих действий или руководить ими.

Ранее ФНС в письме от 02.11.2023 № ЗГ-3-20/14321@ поясняла, как снять с учета недееспособного самозанятого.