😈 Игроманы, наркоманы и алкоголики могут быть самозанятыми

В законе нет ограничений на применение режима НПД лицом, ограниченным в дееспособности.
Об этом сообщает ФНС в письме от 19.11.2024 № ЗГ-2-20/17372@.
Поясним, недееспособность и ограниченная дееспособность – это разные понятия.
Ограничен судом в дееспособности может быть гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотиками ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
Недееспособные – это люди с психическими расстройствами, которые не могут понимать значения своих действий или руководить ими.
Ранее ФНС в письме от 02.11.2023 № ЗГ-3-20/14321@ поясняла, как снять с учета недееспособного самозанятого.
Комментарии1
Вангую, как только в 2025 году отменять не индексацию пенсий работающим пенсионерам, так все они ломануться в самозанятые