Сбер предложил вклад со ставкой до 29%

Теперь при пополнении денежных средство в рамках Программы долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ можно открыть вклад в отделении Сбера с доходностью до 29% годовых.

Участники ПДС могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в нее средства накопительной пенсии.

Те, кто делает долгосрочные сбережения в СберНПФ, смогут заработать на вкладе «Забота о будущем». На 3 месяца можно зафиксировать доходность 29% годовых, на полгода или год ― 25%. Для этого достаточно с 19 декабря пополнить ПДС-счет на сумму от 50 тыс. рублей. Если программы еще нет, в нее можно вступить.

Чтобы сработала повышенная ставка, пополнить ПДС в СберНПФ и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. Ставка снизится, если человек досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС. Оформить вклад можно в отделении Сбера.

«С начала года россияне проявляют большой интерес к программе долгосрочных сбережений. Люди уже открыли свыше 1,7 млн таких счетов, воспользовавшись сервисами СберНПФ. Программа позволяет получить до 360 000 рублей софинансирования от государства и до 900 000 рублей возврата налогов по ставке 15% за время участия в ней, а также разморозить средства накопительной пенсии. Такие льготы позволят быстрее прийти к своим долгосрочным финансовым целям. А для краткосрочных мы предложили привычные вклады», — поясняет Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Подключить ПДС можно в отделении Сбера, мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.

Программу долгосрочных сбережений запустили в 2024 году. Вступить в нее получится, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом.