⚡️ Итоги дня: ФАС запретила экспертам комментировать цены на бензин, 58% работодателей повысили зарплаты в 2024 году, а на стоимость такси теперь можно жаловаться

Роснефть стала самой дорогой публичной компанией России. Капитализация «Роснефти» на торгах Мосбиржи 19 декабря достигла 5,309 трлн рублей.

Федеральная антимонопольная служба запретила автоэкспертам говорить о ценах на бензин. Прогнозы о стоимости топлива в новом году могут повлиять на цену бензина в будущем.

Суд отклонил взаимные иски основателей Wildberries Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Первый пытался оспорить объединение маркетплейса с оператором наружной рекламы ГК Russ. Татьяна Ким, в свою очередь, обвиняла Бакальчука в причинении убытков почти на 37 млрд рублей. Истцы не смогли предоставить достаточно доказательств.

РКН зафиксировал глобальный сбой в работе Steam. 10 октября в ведомстве сообщили, что блокировка Steam в РФ не планируется, так как в большинстве случаев компания выполнила требования Службы. На 15 октября сервис удалил свыше 260 материалов, запрещенных на территории России.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил законодательно обязать магазины выделять отдельные полки для бесплатной раздачи продуктов нуждающимся.

В 2024 году зарплаты повысили чуть более половины работодателей. С начала года зарплаты стали повышать реже — 58% работодателей в сравнении с 68% по итогам 2023 года. Чаще поднимал зарплаты средний бизнес — порядка 65%, а также 55% крупных компаний и 50% малых.

Россияне за 10 месяцев 2024 года потратили 5,9 млрд рублей на покупку более 1 млн пачек отечественных дженериков оземпик. Препарат используется для лечения сахарного диабета, но активно продвигается знаменитостями как средство для снижения веса. Оригинальный оземпик с декабря 2023 года официально не поставляется в Россию.

Россия достигла исторического рекорда по экспорту меда, отправив за рубеж более 4 тыс. тонн продукции, что на 43% больше, чем в предыдущем году, когда было экспортировано 3,8 тыс. тонн.

Совет Федерации проголосовал за переименование ярославского города Ростов в Ростов Великий. Все расходы по переименованию возьмет региональный бюджет.

«Яндекс Go» разрешил клиентам жаловаться на стоимость такси. Можно указать, что именно вызвало вопросы — итоговая сумма, изменение цены из-за пробок или правила расчета стоимости. Чтобы оставить отзыв на стоимость поездки, нужно нажать на значок рубля в верхнем углу экрана после выбора тарифа и маршрута.

YouTube вводит новые правила, направленные на борьбу с кликбейтами. Площадка будет блокировать видео, заголовки, описания или обложки которых вводят зрителей в заблуждение и не соответствуют содержанию.