С 1 сентября 2025 отчетность по МСФО будут размещать в ГИРБО

Аудиторы будут направлять налоговикам отчетность компаний по МСФО и заключение на нее. Информацию разместят на ресурсе ФНС.

Совет Федерации одобрил закон, по которому консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам (МСФО) будет размещаться в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО).

Аудиторские организации начнут направлять в налоговые органы саму отчетность и заключение на нее. Такой подход исключит дополнительную нагрузку на бизнес.

Пока что доступ к консолидированной отчетности ограничен, некоторые компании в условиях санкций публикуют информацию в урезанном виде. Это мешает инвесторам принимать взвешенные решения, а также создает риски в предоставлении господдержки и выплате дивидендов.

По данным ФНС, в 2023 году число обращений к ГИРБО составило 3,7 млн.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но для отдельных норм предусмотрены иные сроки.