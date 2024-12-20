Иноагенты будут открывать рублевые спецсчета для получения выплат

Чтобы получать выплаты от россиян и отечественных компаний, иноагенты должны завести специальный счет. С него нельзя снимать деньги до тех пор, пока с человека не снимут статус иностранного агента.

Совет Федерации одобрил закон, по которому иноагенты должны открыть специальные рублевые счета и получать на них выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности.

Средства со спецсчета нельзя вывести дистанционно, а распоряжаться деньгами разрешат только после того, как с человека снимут статус иностранного агента. Иноагенты не смогут получать вознаграждение иным способом.

На специальный счет будут поступать доходы от сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, проценты по вкладам в банках и дивиденды. С такого счета по решению суда могут списать взыскания в бюджет.

Иноагент должен предупредить о своем статусе физических и юридических лиц, которые выплачивают ему деньги. Если в течение 15 календарных дней с момента заключения договора иноагент не откроет спецсчет, то это придется сделать тому, кто переводит средства.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.