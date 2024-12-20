Распространители рекламы в интернете будут платить сбор в 3%

С 1 апреля 2025 года операторы рекламных систем и распространители онлайн-рекламы начнут платить 3% от квартального дохода.

Совет Федерации одобрил закон, по которому распространители онлайн-рекламы начнут платить сбор в бюджет в размере 3% от дохода за квартал.

Базой для расчета обязательных отчислений станет доход, полученный от рекламных услуг в интернете. Сбор будут платить распространители рекламы и операторы рекламных систем.

Полученные средства направят на поддержку правообладателей программ для ЭВМ и баз данных, которые входят в единый реестр. Правительству предстоит определить критерии рекламы на отдельных интернет-ресурсах.

Кроме того, распространителей обяжут заключать возмездные и безвозмездные договоры на социальную рекламу. Ее доля должна составлять не менее 5% годового объема всего рекламного контента, который в том числе распространяется на сайтах объявлений и сайтах-агрегаторах. Эти изменения будут действовать с 1 марта 2025 года.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.