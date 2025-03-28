Минфин определил КБК для сбора с онлайн-рекламы

Чтобы уплата сбора за распространение рекламы в интернете верно учитывалась, Минфин ввел новый код бюджетной классификации.

В приказе Минфина от 18.02.2025 № 18н появился новый код бюджетной классификации (КБК). Его сделали специально для определения платежей, которые будут учитываться в качестве сбора с рекламы в интернете.

Новый КБК: 000 17 05010 01 6002 180 — Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (обязательные отчисления за распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Контролировать расчет, сверку и уплату рекламного сбора будет Роскомнадзор.

Кроме того, в новом приказе есть изменения в КБК, которые применяют для уплаты акциза на импортную бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания. Появились новые коды для субсидий и межбюджетных трансфертов.

С 1 апреля 2025 года начнут действовать поправки в закон о рекламе, по которым распространители рекламы и операторы рекламных систем будут каждый квартал платить в федеральный бюджет 3% от онлайн-рекламы.

Недавно мы писали, что Минцифры определило правила расчета отчислений за онлайн-рекламу.