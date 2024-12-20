«Клерк» дарит курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»

Начните работать в перспективной нише — оказывайте бухгалтерские услуги селлерам и зарабатывайте от 100 тыс. рублей. Каждый год количество продавцов увеличивается, так что работа всегда найдется. Неважно хотите вы консультировать компании на аутсорсе или использовать навыки как дополнительный доход — маркетплейсы в обоих случаях будут идеальным вариантом.

Спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров, продолжает расти. Компании и ИП, особенно те, кто работает на УСН, уже сейчас не справляются с учетом, а после вступления в силу налоговой реформы-2025 им точно понадобится помощь экспертов. Поэтому сейчас лучший момент, чтобы поймать волну и начать консультировать селлеров.

Освойте все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». Вам понадобится всего три месяца, чтобы получить новые знания и выйти на быстроразвивающийся рынок.

Вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, сможете уберечь бизнес от проблем с партнерами и поставщиками. На курсе вы научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете оказывать весь комплекс необходимых услуг: от подписания договора с маркетплейсом до составления отчетности для налоговой.

В программу курса повышения квалификации входит 47 видеоуроков, тесты, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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