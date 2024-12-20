С 2025 года от налога на имущество освобождены солнечные электростанции. И не только

Также от уплаты налога с 2025 года освобождены (закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ):
организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО);
территориальные сетевые организации (ТСО);
иные собственники объектов электросетевого хозяйства, переданных во владение и в пользование СТСО.
Льгота действует на:
линии электропередачи, распределительные пункты, трансформаторные и иные подстанции до 35 кВ;
кабельные линии электропередачи и оборудование для обеспечения электрических связей и передачи электроэнергии (независимо от класса их напряжения).
Такие разъяснения дала ФНС.
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