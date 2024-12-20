Налог на имущество организаций

С 2025 года от налога на имущество освобождены солнечные электростанции. И не только

Такое освобождение от налога на имущество организаций закрепил федеральный закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ с изменениями в НК.

Также от уплаты налога с 2025 года освобождены (закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ):

  • организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

  • системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО);

  • территориальные сетевые организации (ТСО);

  • иные собственники объектов электросетевого хозяйства, переданных во владение и в пользование СТСО.

Льгота действует на:

  • линии электропередачи, распределительные пункты, трансформаторные и иные подстанции до 35 кВ;

  • кабельные линии электропередачи и оборудование для обеспечения электрических связей и передачи электроэнергии (независимо от класса их напряжения).

Такие разъяснения дала ФНС.

Ольга Ульянова
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