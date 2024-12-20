Оформите подписку Клерк.Премиум на год и получите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» в подарок

Если вы хотите сменить участок, уйти на аутсорс или просто найти источник дополнительного дохода, то маркетплейсы отлично подойдут. Спрос на профессионалов уже сейчас огромный, а после вступления в силу налоговой реформы-2025, которая усложнит учет, он станет еще выше. Успейте войти на быстроразвивающийся рынок, пока конкуренция не выросла до небес.

Маркетплейсы признаны самой перспективной нишей для карьерного развития бухгалтера в 2025 году. Это надежный источник дополнительного дохода и отличный вариант для перехода на аутсорс — на эти услуги всегда будет высокий спрос и минимальные риски.

Освойте все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». Вам понадобится всего три месяца, чтобы получить новые знания и выйти на быстроразвивающийся рынок.

Вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, сможете уберечь бизнес от проблем с партнерами и поставщиками. На курсе вы научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете оказывать весь комплекс необходимых услуг: от подписания договора с маркетплейсом до составления отчетности для налоговой.

В курсе повышения квалификации 47 видеоуроков, тесты, конспекты со скринами из видео, шпаргалки и шаблоны документов и много заданий на отработку практических навыков. Мы обновили программу курса и добавили туда все важные изменения налоговой реформы-2025.

Понравился курс? Забирайте бесплатно

Только сегодня, 20 декабря, при оформлении подписки Клерк.Премиум на год вы получите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» в подарок. Такой щедрой акции еще не было! Мы отдаем один из наших самых популярных курсов — бесплатно, хотя сейчас он стоит 28 600 рублей.

В подписку входят онлайн-курсы по всем темам, а также контент, который доступен только подписчикам Клерк.Премиум! Их нельзя купить по отдельности, они есть только в подписке. Это более 600 записей вебинаров и конференций, разборы законов, мини-курсы, тренинги со специалистами, справочно-правовая система и безлимитные консультации экспертов.

Сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на год со всеми преимуществами и курсом повышения квалификации в подарок за 17 900 рублей.

Выбрать тариф

Поспешите — акция действует только один день!