⚡ Центробанк сохранил ключевую ставку — 21%

Ключевая ставка ЦБ останется без изменений, но инфляционное давление усилилось.

Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых. Она держится уже с 28 октября 2024 года.

«С учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — сказано на сайте ЦБ.

В октябре-ноябре рост цен с поправкой на сезонность составил 11,1%. Регулятор считает, что устойчивое инфляционное давление усилилось. Базовая инфляция в октябре-ноябре увеличилась в среднем с 7,6% до 10,9%.

На следующих заседаниях совет директоров ЦБ снова оценит целесообразность повышения ключевой ставки. Цель регулятора — достичь значения инфляции в 4%.