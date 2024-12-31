За 2024 год в России была самая высокая инфляция из всех стран ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза годовая инфляция по итогам ноября составила:

в Армении – 1,4%;

Беларуси – 5,5%;

Казахстане – 8,4%;

Кыргызстане – 5,7%;

России – 8,9%.

По сравнению с ноябрем 2023 замедление годовой инфляции наблюдается в Казахстане на 1,9 п.п. и Кыргызстане на 2,4 п.п., некоторое ускорение инфляции в Беларуси – на 0,1 п.п. и России – на 1,4 п.п., в Армении дефляция сменилась инфляцией. Об этом сообщает сайт ЕЭК.

В структуре потребительских цен замедление инфляции отмечалось на продовольственные товары в Казахстане и Кыргызстане, непродовольственные товары – в Армении, Казахстане и Кыргызстане, на услуги – в Беларуси и Кыргызстане.

В течение 2024 года на фоне замедления ценовой динамики Центральный банк Армении и Нацбанк Кыргызстана снизили ключевые ставки до 7,0% и 9,00%. Нацбанк Беларуси сохранил процентную ставку без изменений на уровне 9,50%, а Нацбанк Казахстана и ЦБ России повысили до 15,25% и 21,0% соответственно.

Уровень инфляции (индекс потребительских цен) в соответствии со ст. 63 Договора о ЕАЭС — один из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития.