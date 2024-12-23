Бюджетные организации в декабре должны досрочно сдать ЕНП-уведомления и уплатить налоги

До 25 декабря нужно сдать уведомление по ЕНП на взносы за ноябрь, НДФЛ за 01.12 – 22.12, а потом до 28 декабря еще на НДФЛ за 23.12 – 31.12. Но для бюджетников традиционно в конце года выходят свои вводные от Минфина.

Если и бюджета в 2024 году им выделяют средства на имущественные налоги за 2024 год, то они должны уплатить их в 2024 году, а также сдать на них уведомление и заявление о зачете.

По декабрьским взносам и НДФЛ тоже надо досрочно сдать уведомления и провести уплату.

Об этом Минфин сообщает в письме от 20.12.2024 № 02-06-09/129397.

Смотрите в нашей таблице сроки сдачи уведомлений и уплаты налогов бюджетными организациями в декабре.