Бюджетные организации в декабре должны досрочно сдать ЕНП-уведомления и уплатить налоги

Если и бюджета в 2024 году им выделяют средства на имущественные налоги за 2024 год, то они должны уплатить их в 2024 году, а также сдать на них уведомление и заявление о зачете.
По декабрьским взносам и НДФЛ тоже надо досрочно сдать уведомления и провести уплату.
Об этом Минфин сообщает в письме от 20.12.2024 № 02-06-09/129397.
Смотрите в нашей таблице сроки сдачи уведомлений и уплаты налогов бюджетными организациями в декабре.
Налог
Срок сдачи уведомления
Код периода
Срок уплаты
Заявление о зачете
Страховые взносы за ноябрь
25.12.2024
34/02
26.12.2024
Не нужно
Страховые взносы за декабрь
25.12.2024
34/03
26.12.2024
Не нужно
НДФЛ за 01.12 – 22.12
24.12.2024
34/03
24.12.2024
Не нужно
НДФЛ за 23.12 – 31.12
26.12.2024
34/13
26.12.2024
Не нужно
Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог
25.12.2024
34/04
26.12.2024
Нужно
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