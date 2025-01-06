🔁 Делиться опытом с коллегами лучше в «Красном уголке бухгалтера»

У вас есть вопросы или вы хотите поделиться опытом? Приходите в главный бухгалтерский телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера» (КУБ).

Если у вас возник рабочий вопрос или вы хотите поделиться каким-то профессиональным кейсом, приходите в «Красный уголок бухгалтера» — канал, где вы можете получить помощь и поделиться опытом.

Красный уголок бухгалтера — это оазис для бухгалтеров, юристов и кадровиков в Телеграме. Там можно отвести душу по любым рабочим (а иногда и не совсем рабочим) вопросам. КУБ работает с 2017 года и за это время помог тысячам пользователям «Клерка» первыми узнать самую важную профессиональную информацию, найти выход из сложных ситуаций. Сейчас в КУБе почти 17 тыс. подписчиков-помощников!

Для того чтобы задать вопрос или отправить сообщение, напишите нашему боту @kubklerk_bot👈Через 5 секунд вопрос появится здесь. В канале существует система комментариев: получайте ответы, общайтесь! Подписывайтесь и получайте ценные советы от экспертов в бухгалтерии.