ФНС подготовила инструкцию, как исправлять ошибки в расчетах

Налоговики собрали пошаговую инструкцию по исправлению ошибок в чеках и нарушений, связанных с применением и неприменением ККТ.

У ФНС появился специальный документ с Методическими рекомендациями по исправлению ошибок и нарушений в расчетах.

Особое внимание уделено логическим ошибкам, которые возникают при формировании фискальных документов. Они связаны с несоответствием данных в логически взаимосвязанных реквизитах. Критические нарушения перемещаются в жесткий карантин, выход из которого невозможен. Некритическим ошибкам ФНС ставит пометку предупреждения.

В методичке описаны ситуации, когда нужно проводить коррекцию расчета: при неприменении ККТ и если возникла ошибка в кассовом чеке. Там же дана последовательность действий для различных версий форматов фискальных документов.