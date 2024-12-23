Обзоры для бухгалтера

Что включать в ЕНП-уведомление, как вести книгу продаж, как считать ССЧ для РСВ: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Как правильно вести книгу продаж в 2025 году. Мини-курс

  2. Справка из налоговой об открытых расчетных счетах: зачем нужна, как получить

  3. Как проверяют порядок ведения кассовых операций в организации

  4. Какие способы налоговой оптимизации перестанут работать в 2025 году

  5. Среднесписочная численность для РСВ за 2024 год: как считать

  6. Как рознице и общепиту подготовиться к поэкземплярному учету маркированной воды. Мини-курс

  7. Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года

  8. Почему выручка и прибыль – это не одно и то же. Мини-курс

  9. Облагаются ли расходы на корпоратив НДФЛ

  10. Покупателю не нужен НДС и счет-фактура, как отказаться от счетов-фактур. Мини-курс

  11. Удержания по исполнительным листам: определяем сумму и сроки удержания в разных ситуациях

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

Людмила Ганичева
НДС на УСН

Для кого УСН на НДС — новый способ экономии на налогах?

Все говорят о том как плохо УСН-щикам платить НДС. И никто о том, что это шанс для ОСНО остаться с НДС, но не платить налог на прибыль в 2025.

Для кого УСН на НДС — новый способ экономии на налогах?

Начать дискуссию