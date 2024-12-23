ФНС: логические ошибки в фискальных документах могут быть критические и некритические

Согласно документу, логические ошибки — это ошибки формирования фискальных документов (ФД), связанные с несоответствием данных в логически взаимосвязанных реквизитах.
Логические ошибки могут быть критическими либо некритическими.
В случае критической ошибки ФД перемещаются в жесткий карантин. А при возникновении некритической ошибки — принимаются приемным комплексом ФНС с пометкой предупреждения.
Описание ошибок есть в протоколах информационного обмена между техническими средствами оператора фискальных данных (ОФД) и автоматизированной информационной системой ФНС. Они размещены на сайте ФНС во вкладке «Материалы».
Ранее мы писали, что ФНС подготовила инструкцию, как исправлять ошибки в расчетах.
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