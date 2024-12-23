ФНС: логические ошибки в фискальных документах могут быть критические и некритические

Федеральная налоговая служба опубликовала Методические рекомендации по исправлению ошибок и нарушений при осуществлении расчетов.

Согласно документу, логические ошибки — это ошибки формирования фискальных документов (ФД), связанные с несоответствием данных в логически взаимосвязанных реквизитах.

Логические ошибки могут быть критическими либо некритическими.

В случае критической ошибки ФД перемещаются в жесткий карантин. А при возникновении некритической ошибки — принимаются приемным комплексом ФНС с пометкой предупреждения.

Описание ошибок есть в протоколах информационного обмена между техническими средствами оператора фискальных данных (ОФД) и автоматизированной информационной системой ФНС. Они размещены на сайте ФНС во вкладке «Материалы».

Ранее мы писали, что ФНС подготовила инструкцию, как исправлять ошибки в расчетах.