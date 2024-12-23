Два случая, когда нужна коррекция расчета: разъяснения ФНС

Федеральная налоговая служба опубликовала Методические рекомендации по исправлению ошибок и нарушений при осуществлении расчетов.
Она обратила внимание, что при допущении ошибки в кассовом чеке он может быть:
принят приемным комплексом ФНС — когда это некритическая логическая ошибка или ошибка в данных реквизита чека;
либо помещен в отдельные хранилища карантина (жесткого, мягкого, обратного) — когда чек не принят или имеет место критическая логическая ошибка.
В случае попадания фискального документа в мягкий или обратный карантин при определенных обстоятельствах документы могут быть перемещены в основной шлюз.
Ранее мы писали, что логические ошибки в фискальных документах могут быть критические и некритические.
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