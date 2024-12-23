ИП на доходно-расходной УСН учитывает фиксированные взносы после их уплаты

Уплаченные и не зарезервированные взносы ИП до наступления срока их уплаты налоговая может исключить из расходов.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если ИП платил свои взносы поквартально, но не подавал заявление о зачете, то они формировали сальдо ЕНС и не считались уплаченными взносами.

Соответственно, предполагается, что их нельзя учесть при расчете авансовых платежей по УСН. Если их учли, то расчет занижен, что не исключает начисление пеней при проверке декларации по УСН.

Однако есть письмо ФНС от 20.07.2023 № СД-4-3/9255@, в котором предложены варианты учета взносов при УСН, в том числе – уплата без заявления о зачете.

Вместе с тем, письма носят рекомендательный и консультационный характер.

Обязанность по уплате взносов считается исполненной только при наступлении сроков их уплаты. Соответственно, право на уменьшение доходов на сумму взносов возникает только в тех отчетных (налоговых) периодах, на которые приходятся эти даты.

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