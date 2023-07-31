❗ ФНС разъяснила, как при УСН «доходы минус расходы» учитывать фиксированные взносы

Ранее Минфин и ФНС уже разъясняли, как уменьшать налог по УСН «доходы» на фиксированные взносы. Все эти разъяснения годятся и для УСН «доходы минус расходы».

Об этом сообщает ФНС в свежем письме от 20.07.2023 № СД-4-3/9255@.

Смотрите в нашей таблице, какие способы уменьшения налога на взносы, предложенные ранее.

Кстати, у нас есть разбор про три этих способа уплаты фиксированных взносов.

Для УСН «доходы минус расходы» эти три способа тоже применимы.

Что касается даты учета положительного сальдо ЕНС для целей определения правомерности включения их в расходы, то по этому вопросу ФНС обещала позже дать разъяснения.

Напомним, что накануне принят закон, который в корне меняет систему уменьшения налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы. Факт уплаты взносов теперь не имеет значения.

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