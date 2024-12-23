Возможные варианты формирования чеков коррекции сводятся к двум ситуациям

Об этом сказано в Методических рекомендациях по исправлению ошибок и нарушений при осуществлении расчетов, которые опубликовала ФНС.

Согласно документу, на практике возможные такие варианты формирования кассовых чеков коррекции сводятся к двум ситуациям:

Не нужно предварительно формировать чек коррекции (кассовый чек) на обратную операцию с некорректными реквизитами, чтобы обнулить сумму выручки по некорректному расчету. И наоборот — нужно его сформировать.

В первом случае формируется только правильный чек коррекции. Это случаи неприменения ККТ, помещение фискального документа (ФД) в мягкий, жесткий или обратный карантин без возможности выхода этих ФД в хранилище принятых кассовых чеков.

Во втором случае формируют правильный чек коррекции (просто чек). Это касается применения ККТ с нарушением требований законодательства либо ошибки при расчете.

Ранее мы писали, что по разъяснениям ФНС есть два случая, когда нужна коррекция расчета.