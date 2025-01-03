🍺 С января 2025 цены на пиво вырастут на 10%

Отпускные цены на пиво повысят в среднем на 10%. Это связано с увеличением акцизов, инфляцией и дефицитом кадров на производстве.

Дистрибьюторы и производители пива предупредили ретейл о росте отпускных цен с 2025 года. В среднем он составит 10%.

С 1 января 2025 года вырастут акцизы на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов. Производители будут платить 30 рублей за литр, а для напитков свыше 8,6 градусов акциз составит 56 рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Когда повысились акцизы, стало очевидно, что пивовары за счет розницы попытаются покрыть увеличивающиеся издержки», — сказал основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин.

В компании AB InBev Efes рассказали, что на рост цен влияет высокая ключевая ставка и инфляция, которая сказалась на стоимости сырья и упаковки. Помимо этого, на предприятиях не хватает персонала, им приходится повышать фонд оплаты труда.

В течение 2024 года цены на пиво выросли в среднем на 20%, что также связано с аномально высоким потребительским спросом. С января по ноябрь продажи выросли на 4,5% год к году.