В Пакистане могут запустить карты «Мир»

Платежная система «Мир» позволит улучить экономическое сотрудничество между Россией и Пакистаном. Также страны планируют запустить прямые авиаперелеты и нарастить поставки нефти.

Пакистан планирует запустить российскую платежную систему «Мир» в республике и уже ведет переговоры с РФ.

«Для нас очень важно обсудить это и зафиксировать, как ее [платежной системы «Мир»] распространение в нашей торговой деятельности и экономическом сотрудничестве выведет нас на новый уровень», — сказал министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

Кроме того, Россия и Пакистан собираются наладить прямое авиасообщение между странами, а также увеличить поставки нефти.

В ноябре 2024 года мы писали, что карты иранских банков подключили к платежной системе «Мир», которая объединилась с иранской Shetab. Теперь в банкоматах России будет можно снимать наличные с иранских карт.