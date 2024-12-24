В Пакистане могут запустить карты «Мир»

Пакистан планирует запустить российскую платежную систему «Мир» в республике и уже ведет переговоры с РФ.
«Для нас очень важно обсудить это и зафиксировать, как ее [платежной системы «Мир»] распространение в нашей торговой деятельности и экономическом сотрудничестве выведет нас на новый уровень», — сказал министр энергетики Пакистана Аваис Легари.
Кроме того, Россия и Пакистан собираются наладить прямое авиасообщение между странами, а также увеличить поставки нефти.
В ноябре 2024 года мы писали, что карты иранских банков подключили к платежной системе «Мир», которая объединилась с иранской Shetab. Теперь в банкоматах России будет можно снимать наличные с иранских карт.
Комментарии7
я думаю чиновников больше интересуют другие поставки из пакистана, которые помогают законы придумывать
Т.е. мы им нефть, а они нам прямые авиаперелёты? Заманчиво.
в космос? 🤔
По космосу спецы - это Зимбабве. А в Пакистане запускают, как Скарапею из мультика